Тела 18 жертв авиакатастрофы достали из реки Потомак в Вашингтоне

Тела 18 погибших достали из реки в Вашингтоне, куда упал столкнувшийся с военным вертолетом пассажирский лайнер. Об этом информирует со ссылкой на полицию телеканал CBS.
Напомним, столкновение произошло возле аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне в ночь на четверг, 30 января. На борту упавшего воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.
Уточняется, что четыре человека выжили — их достали из воды спасатели. По данным правоохранителей, версия о теракте не рассматривается.
Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией», которую нужно было предотвратить.
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Уточняется, что четыре человека выжили — их достали из воды спасатели. По данным правоохранителей, версия о теракте не рассматривается.
Президент США Дональд Трамп назвал авиакатастрофу «плохой ситуацией», которую нужно было предотвратить.
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Екатерина Коршунова