Умерший в СИЗО бизнесмен Котельников числился в деле Булгакова

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Предприниматель Игорь Котельников, умерший в СИЗО в июле, фигурировал в уголовном деле бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова. Об этом сказано в судебных материалах.
В постановлении суда отмечается, что Котельников лично знал руководителей ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПКПродтара» и ООО «Бруно», а также специфику их работы. Он мог вступать с ними в контакт для выработки согласованной позиции для уклонения от уголовной ответственности.
В начале июня Басманный суд Москвы арестовал Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны. В середине июля он умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отмечала, что в условиях сильной жары предпринимателя поместили в карцер, что допустимо лишь в крайних случаях.
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В начале июня Басманный суд Москвы арестовал Котельникова по обвинению в хищениях в Минобороны. В середине июля он умер в столичном СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем.
Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отмечала, что в условиях сильной жары предпринимателя поместили в карцер, что допустимо лишь в крайних случаях.
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Анастасия Чинкова