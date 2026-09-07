Российские и украинские туристы подрались в пятизвёздочном отеле Аланьи
В пятизвёздочном отеле турецкой Аланьи произошла потасовка между отдыхающими из России и Украины. Об этом сообщает местное издание Yeni Alanya.
Инцидент случился в курортной зоне Пайаллар. Предварительно, между туристами вспыхнула словесная перепалка, которая в считанные минуты переросла в драку рядом с бассейном с применением кулаков, ног и даже пластиковых стульев. Очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны — эти кадры позже разошлись по соцсетям.
Персоналу гостиницы с большим трудом удалось разнять разгорячённых участников и восстановить порядок. После этого администрация отеля инициировала служебное расследование, чтобы выяснить все детали случившегося.
Пока не установлено, что именно спровоцировало ссору. Также остаётся неизвестным, потребовалась ли кому-то из драчунов медицинская помощь и обращались ли они в полицию после происшествия.
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