В Ярославле водитель без прав влетел в остановку и насмерть сбил людей
В Ярославле суд отправил под стражу на два месяца водителя Mercedes, который въехал в остановку и насмерть сбил людей. Подробности сообщает пресс-служба судов региона.
ДТП произошло 5 сентября около 8:18 мск на Тутаевском шоссе. 18-летний водитель Mercedes наехал на группу людей и остановочный павильон.
Предварительно известно, что один пешеход — мужчина 1985 года рождения — погиб, ещё два человека получили травмы и попали в больницу. Водитель не имел прав на управление. В УМВД сообщили, что перед столкновением он пытался скрыться от полицейской погони.
Дзержинский районный суд рассмотрел запрос следователя и заключил под стражу 18-летнего виновника аварии до 4 ноября. Ему предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД, повлёкшем смерть, при отсутствии водительских прав.
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