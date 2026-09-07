В Ярославле водитель без прав влетел в остановку и насмерть сбил людей

07 сентября 2026, 22:14

Суд в Ярославле избрал меру пресечения водителю, въехавшему в остановку с людьми

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В Ярославле суд отправил под стражу на два месяца водителя Mercedes, который въехал в остановку и насмерть сбил людей. Подробности сообщает пресс-служба судов региона.