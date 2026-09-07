«Ему верили»: Ксения Алфёрова назвала смерть Пиманова концом телевизионной эпохи

07 сентября 2026, 22:46

Ксения Алфёрова связала смерть Алексея Пиманова с уходом эпохи на телевидении

Ксения Алфёрова (Фото: Instagram* @ksenialferova)

Актриса и телеведущая Ксения Алфёрова на презентации фильма «Охота на императора» высказала мнение, что кончина режиссёра и журналиста Алексея Пиманова символически закрыла целый пласт телевизионной истории.





В беседе с NEWS.ru Алфёрова обратила внимание, что публика всегда воспринимала Пиманова как абсолютно честного человека.

«Каждая передача, которая выходила с его участием, — это всегда было событие. <...> Человек, которому всегда безоговорочно верили. Это такая большая редкость очень. Тем более в такой публичной профессии, тем более на телевидении. Поэтому можно сказать, что вместе с ним ушла некая эпоха», — заявила актриса.