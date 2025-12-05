Российские моряки оказались заблокированы на судне в порту Ирана
Российские моряки оказались заблокированы на судне в порту Ирана. Им запретили выходить на берег и уже пол года не платят зарплату. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Один из членов экипажа рассказал, что полгода назад моряки подписали официальный контракт с иранской компанией. По условиям договора, они должны были работать четыре месяца, после чего на пятый месяц покинуть судно. Однако работодатель начал задерживать выплаты почти сразу после заключения контракта. В сентябре судно прибыло в иранский порт Амирабад, но команду не отпустили на берег.
Моряки утверждают, что на борту находится россиянин, который в октябре подал заявление о невозможности продолжать работу из-за проблем со здоровьем. Однако руководство иранской компании не отреагировало на эту ситуацию.
В результате моряки до сих пор не получают зарплату и остаются на судне по неизвестным причинам. Ранее им обещали, что в декабре приедут сменщики, и тогда их отпустят.
