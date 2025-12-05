05 декабря 2025, 08:51

SHOT: Российские моряки оказались заблокированы на судне в порту Ирана

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Российские моряки оказались заблокированы на судне в порту Ирана. Им запретили выходить на берег и уже пол года не платят зарплату. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.