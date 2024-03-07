Российские моряки, осужденные за наркотики в Кабо-Верде, вернулись в Мурманск

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Российские моряки, задержанные в Кабо-Верде в 2019 году и осужденные за наркоторговлю, вернулись в Мурманскую область, сообщил депутат Государственной думы Алексей Веллер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Депутат заявил об уверенности в том, что «большинство моряков» оказались в этой истории, не зная о том, для какого путешествия их наняли.
Напомним, что в феврале 2019 года российские моряки были задержаны в Кабо-Верде за контрабанду 9,5 тонны кокаина. Судно оставалось в порту Прайя. По одной из версий, несколько вооруженных людей заставили их взять груз на борт; в феврале 2020 года суд признал их виновными.
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«Пять лет в африканской тюрьме – это тяжелейшее испытание и наказание», – добавил парламентарий.
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Александр Климов