Стоматолог предупредил о вреде холодных продуктов для зубов
Стоматолог Тумашевич: чувствительность зубов может усиливаться из-за мороженого
В летний период может повышаться чувствительность зубов из-за употребления холодных напитков, мороженого и фруктов. Об этом предупредил врач-стоматолог Артур Тумашевич.
По его словам, сезонное увеличение в рационе фруктов, ягод и соков из них опасно для зубов, поскольку они обладают агрессивной кислой средой, которая размягчает эмаль.
«Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее», — отметил Тумашевич в разговоре с Москвой 24.
Для снижения чувствительности зубов врач посоветовал использовать специальные реминерализующие средства, в том числе пенку, которая хорошо распределяется по поверхности и попадает даже в труднодоступные места. Однако эффект появится исключительно при ежедневном нанесении, уточнил Тумашевич.
При этом стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков в беседе с RT рассказал, что зубная боль при отсутствии кариеса или воспаления десен может указывать на серьезные заболевания.
«Один из самых опасных примеров — заболевания сердечно-сосудистой системы. При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — пояснил специалист.
Кроме того, зубная боль может являться признаком заболеваний ЛОР-органов, невралгии тройничного нерва, опухоли челюстно-лицевой области, патологии слюнных желез или некоторых неврологических нарушений, заключил Лысенков.