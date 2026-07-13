Стоматолог предупредил о вреде холодных продуктов для зубов

13 июля 2026, 11:14

Стоматолог Тумашевич: чувствительность зубов может усиливаться из-за мороженого

Фото: iStock/stefanamer

В летний период может повышаться чувствительность зубов из-за употребления холодных напитков, мороженого и фруктов. Об этом предупредил врач-стоматолог Артур Тумашевич.





По его словам, сезонное увеличение в рационе фруктов, ягод и соков из них опасно для зубов, поскольку они обладают агрессивной кислой средой, которая размягчает эмаль.





«Полость рта очень теплая, поэтому на фоне резкого контраста на эмали образуются микротрещины, которые не заживают. Так что напитки в жару все же лучше немного согревать, а мороженому дать слегка подтаять. И ни в коем случае не употреблять после этого что-то горячее», — отметил Тумашевич в разговоре с Москвой 24.

«Один из самых опасных примеров — заболевания сердечно-сосудистой системы. При некоторых формах ишемической болезни сердца и даже инфаркте миокарда боль может отдавать не только в левую руку или плечо, но и в нижнюю челюсть, зубы, шею», — пояснил специалист.