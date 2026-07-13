Медик предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта

13 июля 2026, 11:49

Врач Суарес: Употребление печенья на завтрак приводит к жировой дистрофии печени

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Врач и эксперт по долголетию Диего Суарес предупредил, что употребление одного популярного продукта на завтрак может привести к опасным для здоровья последствиям. Об этом пишет издание ABC.