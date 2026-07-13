Медик предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта
Врач и эксперт по долголетию Диего Суарес предупредил, что употребление одного популярного продукта на завтрак может привести к опасным для здоровья последствиям. Об этом пишет издание ABC.
Медик утверждает, что на завтрак не следует есть печенье. По его мнению, этот продукт подходит для утреннего приёма пищи только тем, кто стремится к жировой дистрофии печени. Эксперт также отметил, что печенье способствует хроническому воспалению и вызывает зависимость от сахара.
Кроме того, Суарес рекомендовал избегать гранолы и хлопьев на завтрак. Исследования показывают, что эти ультрапереработанные продукты провоцируют резкие колебания уровня глюкозы и инсулина в крови, что приводит к чувству голода, усталости и снижению концентрации через несколько часов после еды, подчеркнул специалист.
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