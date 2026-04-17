Российские подростки пойдут под суд за фотографии

17 апреля 2026, 19:10

Подростки пойдут под суд за передачу фотографий в Калининградской области

Фото: istockphoto/AMilkin

В Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков, которых обвиняют в участии в деятельности террористической организации.





Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России, в 2025 году фигуранты через мессенджер связались с куратором, действовавшим от имени запрещенной в РФ структуры. За вознаграждение в криптовалюте юноши фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военкомата в Гурьевске.



За эти действия они получили 25 тысяч рублей. На время следствия обоих заключили под стражу.



Уголовное дело направили в суд.



