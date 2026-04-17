Российские подростки пойдут под суд за фотографии

Подростки пойдут под суд за передачу фотографий в Калининградской области
В Калининградской области завершили расследование уголовного дела в отношении двух 16-летних подростков, которых обвиняют в участии в деятельности террористической организации.
Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении СК России, в 2025 году фигуранты через мессенджер связались с куратором, действовавшим от имени запрещенной в РФ структуры. За вознаграждение в криптовалюте юноши фотографировали и передавали координаты вышек сотовой связи, электротехнических шкафов в Полесском районе, а также здания военкомата в Гурьевске.
За эти действия они получили 25 тысяч рублей. На время следствия обоих заключили под стражу.
Уголовное дело направили в суд.