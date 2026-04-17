Отец с сыном устроили бизнес на даче и загремели под уголовное дело
В Красноярском крае сотрудники полиции задержали группу мужчин, подозреваемых в нелегальном производстве алкоголя.
Как сообщает Telegram-канал «МВД Медиа», организаторами подпольного бизнеса стали 60-летний мужчина и его 32-летний сын. В 2020 году они на собственном дачном участке наладили выпуск и хранение спиртосодержащей продукции сомнительного качества. Позже к противоправной деятельности привлекли 45-летнего знакомого. Готовый товар сбывали местным жителям Красноярска и соседних районов.
При обыске стражи порядка обнаружили 21 резервуар объемом 500 литров каждый, свыше 270 пятилитровых бутылок, насосную станцию, а также различные добавки и красители. Общий объем изъятой из незаконного оборота продукции низкого качества превысил 11 тысяч литров. Сумма ущерба составила более 6,7 миллиона рублей.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
