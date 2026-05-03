Российские подростки сорвали флаг с праздничной символикой ко Дню Победы

03 мая 2026, 15:58

Волгоградские подростки сорвали флаг с праздничной символикой ко Дню Победы

В Волгограде компания подростков совершила акт вандализма в отношении праздничной композиции, размещенной на Астраханском мосту. Молодые люди сняли и выбросили флаг с георгиевской лентой, который традиционно вывешивают перед Днем Победы.





Видео инцидента опубликовал Telegram-канал «Новости Волгограда». На кадрах видно, что юноши вели себя вызывающе и не осознавали серьезности своих действий.



Автор публикации отметил, что несовершеннолетние держались крайне самоуверенно, создавая впечатление вседозволенности. Тем не менее, очевидцу удалось урегулировать ситуацию без вызова полиции — он заставил вандалов вернуть символ на место.



Конфликт исчерпали на месте.



