Стала известна судьба третьего пропавшего в Звенигороде ребенка
В Звенигороде обнаружили тело третьего ребенка, числившегося пропавшим после ЧП на реке. Как уточнили в МЧС, все трое детей утонули, девочку нашли в Москве-реке.
Ранее сообщалось, что к поискам школьницы спасатели использовали новый метод. С помощью аэролодок они создавали на реке искусственную волну. Предполагалось, что это поможет поднять на поверхность предметы с плавучестью и разогнать лед, мешавший операции.
Дети пропали 7 марта, 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Следователи установили, что подростки купили в магазине шоколад и направились к реке, где часто проводили время. Там они провалились под лед.
11 марта тело одного из мальчиков нашли примерно в двух километрах от предполагаемого места происшествия. Спустя еще два дня, в пяти километрах ниже по течению, обнаружили второго подростка.
