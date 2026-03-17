У российской пенсионерки нашли арсенал боеприпасов
Полицейские обнаружили и изъяли крупный арсенал во время обыска у 67-летней жительницы Узловского района Тульской области. Об этом сообщило региональное управление МВД на своем сайте.
Уточняется, что правоохранители по месту проживания пенсионерки нашли предметы, похожие на боеприпасы, взрывчатые вещества и основные части оружия. По данным ведомства, при осмотре изъяли более 580 патронов разных калибров, в том числе, предположительно, к пистолетам ПМ и ТТ, две емкости с сыпучим веществом с маркировкой «охотничий порох», предмет, конструктивно схожий с затвором, а также комплектующие — магазины и капсюли.
Все изъятое направили в экспертно-криминалистический центр МВД для исследования. Полиция выясняет происхождение находок и причины их хранения.
