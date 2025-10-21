Владелец склада под Ульяновском похитил 40 тонн семечек

21 октября 2025, 15:12

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело о краже 40 тонн семечек

Фото: Istock/Anna Shtabel

Полиция возбудила уголовное дело против владельца склада под Ульяновском. Правоохранители считают, что он похитил 40 тонн семян подсолнечника у своего арендатора. Об этом сообщает региональное МВД России.