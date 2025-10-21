Владелец склада под Ульяновском похитил 40 тонн семечек
Полиция возбудила уголовное дело против владельца склада под Ульяновском. Правоохранители считают, что он похитил 40 тонн семян подсолнечника у своего арендатора. Об этом сообщает региональное МВД России.
В полицию обратился 54-летний глава фермерского хозяйства. Мужчина сообщил, что с арендованного им склада пропали 40 тонн семечек, которые принадлежали ему. Сотрудники уголовного розыска установили, что к преступлению имеет отношение 41-летний хозяин хранилища.
Выяснилось, что владелец склада нанял КамАЗ с водителем и рабочими. Они приехали к складу, погрузили семена подсолнечника и отвезли их на зернохранилище в городе Сенгилее для продажи. Подозреваемый потратил вырученные деньги по своему усмотрению.
Ущерб фермеру составил около 1,4 миллиона рублей. Уголовное дело возбудили по статье о краже, которую совершила организованная группа или в особо крупном размере.
