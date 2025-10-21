В российском городе школьники едва не сгорели из-за ссоры взрослых
В пермском городе Кунгур двое детей едва не погибли при пожаре в частном доме. Подробности сообщает прокуратура Пермского края.
Инцидент произошёл в марте. По информации ведомства, в гости к хозяину дома пришли двое его знакомых. Во время застолья между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. После этого гости подожгли дом и скрылись с места происшествия.
В это время внутри здания находились семилетний и двенадцатилетний дети хозяина. Вернувшаяся домой мать детей начала тушить пожар. В это время оба ребёнка успели выпрыгнуть из окна на улицу. Злоумышленники попытались повредить автомобиль, принадлежащий супругам. На месте этого преступления их и задержали.
Суд признал жителей Пермского края виновными в покушении на жизнь несовершеннолетних, а также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.
