Российские подростки выкинули электровелосипед с 14 этажа
В Выборгском районе Петербурга группа несовершеннолетних устроила опасный инцидент с арендованным электровелосипедом. Подростки втащили двухколесный транспорт на общий балкон многоэтажного дома, расположенного на улице Хошимина, и сбросили его вниз, сообщает РЕН ТВ.
На кадрах с места событий видно, что юные хулиганы делали это со смехом. Упавший электровелосипед приземлился на пешеходной дорожке. К счастью, в этот момент рядом никто не проходил — жертв и пострадавших удалось избежать.
По информации издания «Форпост», собственники транспортного средства из кикшерингового сервиса уже готовят заявление в полицию. Согласно условиям оферты аренды, злоумышленникам грозит значительный денежный штраф, который может достигать 150 тысяч рублей. Кроме того, в отношении подростков составят административные протоколы — в том числе по статье о мелком хулиганстве.
Ранее подростки из Долгопрудного рассказали, на что потратят заработанные летом деньги. Подробности — в нашем материале.
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