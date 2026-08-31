Российские подростки выкинули электровелосипед с 14 этажа

31 августа 2026, 22:21

Подростки скинули электровелосипед с 14 этажа в Петербурге для забавы

Фото: istockphoto/blinow61

В Выборгском районе Петербурга группа несовершеннолетних устроила опасный инцидент с арендованным электровелосипедом. Подростки втащили двухколесный транспорт на общий балкон многоэтажного дома, расположенного на улице Хошимина, и сбросили его вниз, сообщает РЕН ТВ.