Российские подростки устроили диверсию на ж/д за 50 тыс. рублей
В Тюменской области перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом 10 июля сообщили в Следственном комитете РФ.
По данным следствия, 16-летний и 18-летний молодые люди умышленно повредили служебное оборудование. Попытку злоумышленников пресекла сработавшая система сигнализации, после чего они попытались скрыться. В результате происшествия никто из граждан и сотрудников не пострадал.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Установили, что они действовали под контролем куратора из иностранного государства, который пообещал им вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за выполнение противоправного задания.
В отношении фигурантов возбудили уголовное дело по статье о диверсии. На текущий момент оба находятся под стражей, а собранные материалы передали в суд для дальнейшего рассмотрения. В Следкоме подчеркивают, что иностранные спецслужбы систематически пытаются вовлечь российских граждан, в том числе молодежь, в совершение терактов и диверсий, и призывают граждан проявлять бдительность и ни в коем случае не откликаться на подобные предложения.
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