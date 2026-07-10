Российские подростки устроили диверсию на ж/д за 50 тыс. рублей

10 июля 2026, 13:15

Тюменские подростки ответят перед судом за диверсию на железной дороге

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

В Тюменской области перед судом предстанут двое молодых людей, обвиняемых в диверсии на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом 10 июля сообщили в Следственном комитете РФ.