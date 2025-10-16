Жителя Ингушетии приговорили к 10 годам колонии за подготовку диверсии
В Ингушетии суд назначил 10 лет лишения свободы местному жителю, признанному виновным в подготовке диверсии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Как оказаось, мужчина вместе с сообщниками планировал взрыв стратегического объекта на территории республики и хранил у себя взрывчатку. Задуманное удалось предотвратить — злоумышленников задержали сотрудники силовых структур.
Осуждённый будет отбывать наказание в колонии строгого режима и заплатит штраф 700 тысяч рублей.
