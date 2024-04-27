Российские ПВО сбили три украинских дрона в Брянской области

Фото: Минобороны РФ
Российские системы ПВО сбили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в Брянской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу 27 апреля около 23:00 Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать объекты на территории Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.
Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА объявили в Курской области.
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«Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», – уточнили в министерстве.
Ранее сообщалось об угрозе атаки БПЛА объявили в Курской области.
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Александр Климов