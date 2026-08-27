Российские рабочие отравились газом в канализации

27 августа 2026, 20:01

Двое нижегородских рабочих отравились газом в канализации

Фото: istockphoto/Motortion

В Нижегородской области произошел несчастный случай на насосной станции. Двое работников получили тяжелое отравление канализационными газами. Об этом пишет 27 августа ТАСС.