Российские рабочие отравились газом в канализации
В Нижегородской области произошел несчастный случай на насосной станции. Двое работников получили тяжелое отравление канализационными газами. Об этом пишет 27 августа ТАСС.
По предварительным данным, инцидент случился, когда один из рабочих спустился в техническую камеру станции и внезапно почувствовал недомогание. Его напарник, пытаясь оказать помощь, также спустился вниз, после чего обоим стало плохо. Спасатели, прибывшие по вызову, подняли пострадавших на поверхность, однако спасти первого из спустившихся не удалось — он получил смертельное отравление. Второй работник сейчас борется за жизнь в больнице.
Государственная инспекция труда в Нижегородской области начала проверку. Главный госинспектор Илья Мошес сообщил, что специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.
Следственный комитет региона уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Соблюдению техники безопасности на объекте дадут правовую оценку.
Читайте также: