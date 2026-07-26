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Три человека отравились угарным газом в Саратовской области и погибли — СК

Фото: istockphoto/blinow61

Следственные органы Саратовской области инициировали уголовное производство после обнаружения тел трех человек в одной из квартир города Балаково. Предварительной причиной трагедии называется отравление угарным газом.



Как сообщили в Макс регионального СК России, инцидент произошел 26 июля в жилом помещении. На месте происшествия нашли тела 32-летней женщины, а также ее дочери и сына. По версии следствия, гибель людей могла наступить вследствие неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования, что привело к выделению токсичных веществ.

В связи с происшествием возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Расследование находится на личном контроле руководителя управления.

В настоящее время следователи проводят осмотр места трагедии, назначают комплекс судебно-медицинских экспертиз и опрашивают возможных очевидцев. Для проникновения в квартиру спасателям пришлось вскрывать дверной проем. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Никита Кротов

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