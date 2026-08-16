В Израиле двое детей отравились галлюциногенными грибами
В Израиле госпитализировали двоих детей из-за отравления шоколадом с галлюциногенными грибами. Об этом сообщил местный портал Ynet.
В публикации уточняется, что речь идет о пятилетнем и шестилетнем детях. Их доставили в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи после того, как они съели такой шоколад во время семейного отдыха.
Врачи зафиксировали у них сильно расширенные зрачки и галлюцинации. Медики провели первичное обследование. Оно показало, что дыхательная и сердечная деятельность у детей остаётся стабильной, но при этом присутствуют неврологические симптомы.
Учитывая риск развития новых проявлений, врачи приняли решение оставить обоих пациентов в стационаре для дальнейшего наблюдения.
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