Российские школьники превратили учителя физики в «педофила»
На Сахалине подростки с помощью нейросетей создали в социальных сетях фейковый аккаунт педагога по физике школы №20. На нем публиковался контент непристойного содержания, в котором учитель якобы признавался в педофилии и связи с 13-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.
В создании и распространении видео участвовали две девочки, ученицы седьмого и восьмого классов, обе отличницы, а также ученик восьмого класса из школы №19, у которого этот учитель физику никогда не вёл.
После того как в школе обнаружили фейковые видеоматериалы, против учителя началась массовая травля со стороны обучающихся. Педагог признался, что всерьёз начал опасаться за свою безопасность.
Когда обман школьников вскрылся, одну из девочек родители вывезли за границу. Остальным, несмотря на обвинения, уголовная ответственность не грозит, так как им ещё не исполнилось 16 лет. Однако семьи детей поставлены на учёт в ПДН, а самих подростков могут отправить в специальное воспитательное учреждение закрытого типа. Кроме того, с родителей могут взыскать денежную компенсацию.
Читайте также: