Российские школьники превратили учителя физики в «педофила»

27 апреля 2026, 12:03

На Сахалине ученики создали фейковый аккаунт учителя и обвинили его в педофилии

Фото: iStock/ViewApart

На Сахалине подростки с помощью нейросетей создали в социальных сетях фейковый аккаунт педагога по физике школы №20. На нем публиковался контент непристойного содержания, в котором учитель якобы признавался в педофилии и связи с 13-летней девочкой. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.