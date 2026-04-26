Два человека погибли в результате аварии с грузовиком в Ленобласти
В Волховском районе Ленинградской области произошло смертельное ДТП. Авария случилась на 507‑м километре трассы А114 (рядом с деревней Кулаково, Хваловское сельское поселение).
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, при столкновении грузовика с легковым автомобилем второе транспортное средство вспыхнуло. Оба человека, находившиеся внутри, погибли на месте.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Трасса остается открытой, движение осуществляется в штатном режиме. Сейчас специалисты выясняют обстоятельства и причины аварии.
Ранее еще одно ДТП с участием фуры завершилось летальным исходом. Инцидент произошел на федеральной автодороге Р-258 Иркутск — Чита.
