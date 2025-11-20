Российские школьницы ездят на вечеринки к шейхам втайне от родителей

20 ноября 2025, 09:50

SHOT: школьниц из России заманивают в ОАЭ, обещая модельные туры

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Российские школьницы обманывают родителей, чтобы ездить в ОАЭ на вечеринки к шейхам. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





По его данным, 16-летним девочкам предлагают «модельные туры», которые якобы не подразумевают ничего плохого. Родители подписывают разрешения, не подозревая, что их дочерей вовлекают в эскорт.



Несовершеннолетним «моделям» обещают до четырех миллионов рублей в месяц, а также дорогие подарки от шейхов. Чтобы пройти отбор, им предлагают прислать фото и видео в купальнике. При этом девочкам должно быть не больше 18 лет.

«Модельные туры» — это сказка для родителей, на самом деле менеджеры с самого начала не особо скрывают, чем именно придется заниматься на тусовках с шейхами», — говорится в публикации.