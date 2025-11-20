Российский футболист едва не сбил двух женщин на «зебре» в Москве
Российский футболист Александр Кокорин едва не сбил двух пешеходов недалеко от стадиона «ЦСКА» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Нарушение зафиксировала камера с помощью ИИ. Две женщины, переходившие дорогу на улице Куусинена, едва не попали под автомобиль BMW с номерами «ВОР», за рулем которого сидел Кокорин. Футболист не стал останавливаться и проехал дальше. В итоге его оштрафовали на 1500 рублей.
Всего за месяц форвард получил 38 штрафов на 50 тысяч рублей, в том числе за превышение скорости — он ехал 200 км/ч по трассе в Ростовской области. За все время владения автомобилем ему выписали 1549 штрафов на общую сумму около 1,7 млн рублей. Несмотря на контракт с кипрским «Арисом», большую часть сезона он проводит в Москве из-за травмы.
