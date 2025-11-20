Российский футболист едва не сбил двух женщин на «зебре» в Москве

20 ноября 2025, 08:36

SHOT: футболист Кокорин едва не сбил двух женщин у стадиона «ЦСКА» в Москве

Фото: iStock/eugenesergeev

Российский футболист Александр Кокорин едва не сбил двух пешеходов недалеко от стадиона «ЦСКА» в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.