Российские штурмовики нейтрализовали живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области

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Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Кроме того, российские штурмовики уничтожили бронетехнику и автомобильную военную технику ВСУ. Удары наносились неуправляемыми авиационными ракетами по разведывательным данным целям.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что в течение дня российские войска атаковали три пикапа и один микроавтобус с украинскими военнослужащими в Курской области.
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«После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета», – заявили в оборонном ведомстве.
Ранее генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат», сообщил, что в течение дня российские войска атаковали три пикапа и один микроавтобус с украинскими военнослужащими в Курской области.
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Александр Климов