Старовойт сообщил об объявлении ракетной опасности на территории Курской области

Фото: официальный сайт Кремля
В Курской области объявлена ракетная опасность, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
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