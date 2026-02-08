В России сын изрезал мать и отчима ножом во время ссоры
В подмосковной Кашире задержали 26-летнего парня, подозреваемого в нападении на мать и отчима в ходе конфликта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Московской области.
По данным ведомства, все произошло в поселке Большое Руново. Семейная ссора закончилась тем, что молодой человек схватился за нож и ранил обоих родителей.
Нападавшего задержали на месте преступления. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства конфликта.
Пострадавших госпитализировали. Как уточняет телеграм-канал «Плохие новости 18+», они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
