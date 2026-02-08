В России сын изрезал мать и отчима ножом во время ссоры

08 февраля 2026, 08:55

В Подмосковье задержали 26-летнего парня, напавшего на мать и отчима с ножом

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan

В подмосковной Кашире задержали 26-летнего парня, подозреваемого в нападении на мать и отчима в ходе конфликта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Московской области.