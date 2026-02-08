Страшная авария унесла жизни двоих детей и молодой девушки
Три человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Трагедия произошла на 78-м километре автодороги «Байкал», недалеко от поселка Глубокая. По предварительной версии, 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом.
На месте скончались сама водитель и два ребенка-пассажира пяти и восьми лет. По данным ведомства, девушка была пристегнута, а дети перевозились с соблюдением всех правил.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая все причины и обстоятельства смертельной аварии.
