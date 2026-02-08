Страшная авария унесла жизни двоих детей и молодой девушки

08 февраля 2026, 08:36

Двое детей и девушка погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» под Иркутском

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области

Три человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.