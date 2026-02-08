Достижения.рф

Страшная авария унесла жизни двоих детей и молодой девушки

Двое детей и девушка погибли в ДТП с грузовиком на трассе «Байкал» под Иркутском
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Иркутской области

Три человека погибли в ДТП с легковым и грузовым автомобилями в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.



Трагедия произошла на 78-м километре автодороги «Байкал», недалеко от поселка Глубокая. По предварительной версии, 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом.

На месте скончались сама водитель и два ребенка-пассажира пяти и восьми лет. По данным ведомства, девушка была пристегнута, а дети перевозились с соблюдением всех правил.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, выясняющая все причины и обстоятельства смертельной аварии.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0