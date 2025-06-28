Российские туристы массово отравились пивом в Египте
Российские туристы массово отравились пивом в Египте. Потерпевшие жалуются на симптомы заболевания, появившиеся сразу после употребления напитка, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Отмечалось, что десятки граждан России отдыхали в отеле Albatros Sharm Resort в Шарм-эш-Шейхе, где пили пиво. Напиток, со слов посетителей курорта, подавали в центральном баре отеля. Россияне отметили, что там пиво наливали в плохо помытые стаканы. Буквально после одного бокала многие обнаружили у себя симптомы отравления. После употребления напитка люди еще двое суток восстанавливали кишечник.
Пожаловались туристы и на вкус: он был похож на смесь лимонада и кваса. Некоторые и вовсе полагают, что им намеренно наливали плохое пиво, дабы они приобретали напиток в магазине при отеле, где цена за одну бутылку достигает четырех тысяч долларов.
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