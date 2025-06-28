В Приморье разбился легкомоторный самолет, погиб пилот
В Приморье разбился легкомоторный самолет ЗЛИН-142, пилот погиб
Видео: Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры @dvtproc
Легкомоторный самолет ЗЛИН-142 разбился в Приморье. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
Уточняется, что падение воздушного судна произошло в районе аэродрома Новонежино в Приморском крае. В результате произошедшего погиб пилот 1969 г.р.
По данным ведомства, другие лица на борту не находились. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
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