Взрыв на рыбопромысловом судне произошел во Владивостоке

28 июня 2025, 10:31

SHOT: во Владивостоке произошел взрыв на рыболовном судне, три моряка пострадали

Фото: iStock/Leonid Ikan

Во Владивостоке произошел взрыв на рыбопромысловом судне. Пострадали три члена экипажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.