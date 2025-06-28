Взрыв на рыбопромысловом судне произошел во Владивостоке
Во Владивостоке произошел взрыв на рыбопромысловом судне. Пострадали три члена экипажа. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Судно было пришвартовано в порту Владивостока. Около полуночи один из моряков проверял корабль и заметил небольшой запах газа, однако не придал этому значения и ушел ночевать в машину, которая находилась недалеко от пирса.
Примерно через пять часов весь экипаж поднялся на судно, после чего практически сразу произошел взрыв. Один из моряков прыгнул в воду, спасаясь от огня. Медики диагностировали у него 50% поражения тела ожогами. У остальных также сильные ожоги головы и туловища.
Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказывается необходимая помощь. По факту произошедшего проводится проверка.
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