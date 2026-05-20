Мужчина очнулся после того, как его признали умершим

88-летнего бразильца признали умершим, позже он очнулся в похоронном бюро
В бразильском муниципалитете Президенти-Пруденти (штат Сан-Паулу) 88-летнего Жураси Розу Алвеса признали умершим из-за дыхательной недостаточности и отправили в похоронное бюро. Однако там мужчина очнулся и начал дышать, пишет Daily Mail.



Сотрудники бюро оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Пожилого бразильца госпитализировали, его состояние могло ухудшиться из-за возраста и отсутствия своевременной медпомощи.

Родственники обратились в полицию. Против врача возбудили дело по статье о неоказании необходимой помощи.

Никита Кротов

