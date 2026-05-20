Мужчина очнулся после того, как его признали умершим
В бразильском муниципалитете Президенти-Пруденти (штат Сан-Паулу) 88-летнего Жураси Розу Алвеса признали умершим из-за дыхательной недостаточности и отправили в похоронное бюро. Однако там мужчина очнулся и начал дышать, пишет Daily Mail.
Сотрудники бюро оказали ему первую помощь и вызвали скорую. Пожилого бразильца госпитализировали, его состояние могло ухудшиться из-за возраста и отсутствия своевременной медпомощи.
Родственники обратились в полицию. Против врача возбудили дело по статье о неоказании необходимой помощи.
Ранее молодой врач умер на похоронах знакомого, когда нес его гроб. О происшествии сообщалось накануне.
Читайте также: