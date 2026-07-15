Мужчину с ребёнком спасли из болота в Ленобласти

15 июля 2026, 00:50

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Ленинградской области спасатели вызволили из болота мужчину с пятилетним ребёнком. Как рассказали в пресс‑службе ГУ МЧС по региону, пропавших обнаружили в лесной местности между Дятлицами и Гостилицами.