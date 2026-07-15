Мужчину с ребёнком спасли из болота в Ленобласти
В Ленинградской области спасатели вызволили из болота мужчину с пятилетним ребёнком. Как рассказали в пресс‑службе ГУ МЧС по региону, пропавших обнаружили в лесной местности между Дятлицами и Гостилицами.
Инцидент произошёл из‑за того, что квадроцикл, на котором передвигались потерпевшие, увяз в трясине. В итоге оба не получили травм, медицинская помощь им не понадобилась.
Сотрудники МЧС дали рекомендации для тех, кто собирается в лес. По словам спасателей, необходимо сообщить близким, по какому маршруту планируете двигаться, взять с собой заряженный телефон, воду и средства связи.
Ранее известный российский пловец попал в неприятную ситуацию во Вьетнаме. Инцидент случился на аттракционе в парке развлечений.
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