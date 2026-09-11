Достижения.рф

Женщина отказалась выходить из поезда и покусала полицейского

Пассажирка поезда в Германии отказалась покидать вагон и покусала полицейского
Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Германии женщина отказалась выходить из поезда и покусала полицейского. Об этом информирует News.de.



В поезде дальнего следования проводник не разрешил пассажирке продолжить путь и предложил ей покинуть вагон. Женщина отказалась выполнить требование, и тогда сотрудник железной дороги обратился за помощью к федеральной полиции.

Прибывшие стражи порядка неоднократно просили пассажирку выйти из поезда, но она не соглашалась и обвиняла полицейских в расизме. Когда сотрудники правоохранительных органов решили вывести женщину силой, та оказала сопротивление и укусила одного из них за руку.

Нарушительницу заковали в наручники и доставили в участок. В отношении нее началось расследование по нескольким статьям, включая неподчинение, нападение на сотрудника полиции, нанесение телесных повреждений, незаконное нахождение в транспорте и оскорбление.

Полицейский, подвергшийся нападению, получил легкое ранение руки, несмотря на использование защитных перчаток. После оказания медицинской помощи он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0