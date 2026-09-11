Женщина отказалась выходить из поезда и покусала полицейского
В Германии женщина отказалась выходить из поезда и покусала полицейского. Об этом информирует News.de.
В поезде дальнего следования проводник не разрешил пассажирке продолжить путь и предложил ей покинуть вагон. Женщина отказалась выполнить требование, и тогда сотрудник железной дороги обратился за помощью к федеральной полиции.
Прибывшие стражи порядка неоднократно просили пассажирку выйти из поезда, но она не соглашалась и обвиняла полицейских в расизме. Когда сотрудники правоохранительных органов решили вывести женщину силой, та оказала сопротивление и укусила одного из них за руку.
Нарушительницу заковали в наручники и доставили в участок. В отношении нее началось расследование по нескольким статьям, включая неподчинение, нападение на сотрудника полиции, нанесение телесных повреждений, незаконное нахождение в транспорте и оскорбление.
Полицейский, подвергшийся нападению, получил легкое ранение руки, несмотря на использование защитных перчаток. После оказания медицинской помощи он вернулся к исполнению своих обязанностей.
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