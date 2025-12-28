Достижения.рф

Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме

Российские туристы на острове Фукуок остались на улице из-за овербукинга
Фото: iStock/Julia Pavaliuk

Российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.



На острове Фукуок наблюдается ситуация, когда отели продают больше номеров, чем у них есть в действительности. В результате приезжающие россияне остаются без жилья и вынуждены искать его на переполненном курорте. Некоторые бронирования были сделаны за два месяца до поездки, однако о нехватке мест постояльцам сообщили только по прибытии.

Кроме того, некоторые российские туристы забронировали гостиницы, которых не существует. Проблемы с размещением коснулись не только жилья, но и транспорта. Из-за повышенного спроса на мотобайки приходится стоять в очередях, чтобы их арендовать.

Екатерина Коршунова

