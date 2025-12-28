Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме
Российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
На острове Фукуок наблюдается ситуация, когда отели продают больше номеров, чем у них есть в действительности. В результате приезжающие россияне остаются без жилья и вынуждены искать его на переполненном курорте. Некоторые бронирования были сделаны за два месяца до поездки, однако о нехватке мест постояльцам сообщили только по прибытии.
Кроме того, некоторые российские туристы забронировали гостиницы, которых не существует. Проблемы с размещением коснулись не только жилья, но и транспорта. Из-за повышенного спроса на мотобайки приходится стоять в очередях, чтобы их арендовать.
