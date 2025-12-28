Российские туристы остались без жилья во Вьетнаме

28 декабря 2025, 17:27

Российские туристы на острове Фукуок остались на улице из-за овербукинга

Фото: iStock/Julia Pavaliuk

Российские туристы, которые массово заполонили курорты Вьетнама, остались на улице из-за овербукинга. Об этом пишет Telegram-канал Baza.