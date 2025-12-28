В Екатеринбурге в машине такси обнаружили труп
В Екатеринбурге в автомобиле такси нашли тело человека. Об этом пишет издание Е1.
Инцидент произошел в субботу в Кировском районе на Панельной улице. На месте обнаружили машину такси, внутри которой находилось тело мужчины.
На текущий момент нет оснований полагать, что смерть носила криминальный характер. Правоохранители продолжают расследование по факту произошедшего.
Ранее сообщалось, что муж финалистки конкурса «Мисс Швейцария» убил ее и перемолол в блендере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: