Достижения.рф

В Екатеринбурге в машине такси обнаружили труп

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

В Екатеринбурге в автомобиле такси нашли тело человека. Об этом пишет издание Е1.



Инцидент произошел в субботу в Кировском районе на Панельной улице. На месте обнаружили машину такси, внутри которой находилось тело мужчины.

На текущий момент нет оснований полагать, что смерть носила криминальный характер. ​Правоохранители продолжают расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что муж финалистки конкурса «Мисс Швейцария» убил ее и перемолол в блендере. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0