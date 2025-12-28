В Челябинске девушка родила младенца прямо на снегу
В Челябинске женщина помогла родить девушке прямо на снегу
Прогулка по заснеженному городу закончилась для жительницы Челябинска родами. Об этом информирует kp.ru.
Инцидент произошел на территории местного садового товарищества. Товаровед Ольга отправилась выгуливать собак. В какой-то момент, находясь на некотором расстоянии от дома, животные начали громко лаять. Тогда Ольга увидела девушку, сидящую на коленях.
«Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"», — рассказала женщина.
Ольга привязала собак к забору и вызвала медиков. Пока они ехали, товаровед самостоятельно приняла роды. Вскоре к ней присоединилась дочь.
Когда ребенок родился, его завернули в пуховик. Ольга боялась, что малыш замерзнет, поэтому быстро отнесла его в ближайший дом. Её впустили в квартиру на первом этаже.
Прибывшие врачи забрали роженицу и младенца в роддом. Жизни матери и ребенка ничего не угрожает. После родов на снегу осложнений у девушки не возникло.
Выяснилось, что у нее родилась дочь. Малышку назвали в честь женщины, которая помогала при родах.