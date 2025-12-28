Достижения.рф

В Челябинске девушка родила младенца прямо на снегу

Фото: iStock/gorodenkoff

Прогулка по заснеженному городу закончилась для жительницы Челябинска родами. Об этом информирует kp.ru.



Инцидент произошел на территории местного садового товарищества. Товаровед Ольга отправилась выгуливать собак. В какой-то момент, находясь на некотором расстоянии от дома, животные начали громко лаять. Тогда Ольга увидела девушку, сидящую на коленях.

«Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"», — рассказала женщина.

Ольга привязала собак к забору и вызвала медиков. Пока они ехали, товаровед самостоятельно приняла роды. Вскоре к ней присоединилась дочь.

Когда ребенок родился, его завернули в пуховик. Ольга боялась, что малыш замерзнет, поэтому быстро отнесла его в ближайший дом. Её впустили в квартиру на первом этаже.

Прибывшие врачи забрали роженицу и младенца в роддом. Жизни матери и ребенка ничего не угрожает. После родов на снегу осложнений у девушки не возникло.

Выяснилось, что у нее родилась дочь. Малышку назвали в честь женщины, которая помогала при родах.
Екатерина Коршунова

