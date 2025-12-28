В Челябинске девушка родила младенца прямо на снегу

28 декабря 2025, 15:19

В Челябинске женщина помогла родить девушке прямо на снегу

Фото: iStock/gorodenkoff

Прогулка по заснеженному городу закончилась для жительницы Челябинска родами. Об этом информирует kp.ru.





Инцидент произошел на территории местного садового товарищества. Товаровед Ольга отправилась выгуливать собак. В какой-то момент, находясь на некотором расстоянии от дома, животные начали громко лаять. Тогда Ольга увидела девушку, сидящую на коленях.





«Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: "Я не могу, у меня схватки, я рожаю"», — рассказала женщина.