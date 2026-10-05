«Удар ногой в спину»: Пассажирки метро Москвы устроили драку прямо на платформе
Пассажирки московского метро устроили драку во время поездки. Подробности приводит столичная полиция.
Конфликт между 37-летней женщиной и 60-летней пенсионеркой начался на платформе станции «Бауманская». В какой-то момент москвичка ударила пожилую пассажирку ногой в спину. Однако ссора на этом не закончилась.
Женщины продолжили выяснять отношения на станции «Электрозаводская», когда обе снова вышли из поезда. Там перепалка переросла в драку. После случившегося нападавшая скрылась. Сотрудники полиции оперативно задержали её. Следователи возбудили уголовное дело.
До этого сообщалось о другом инциденте в московском метро. На станции «Тульская» загорелся вагон поезда.
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