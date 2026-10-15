Российский школьник впал в кому, упав с крыши пятиэтажки

15 октября 2026, 08:32

В Краснокаменске девятиклассник упал с крыши пятиэтажки и впал в кому

Фото: iStock/maxim4e4ek

Девятиклассник сорвался с крыши пятиэтажного дома в Краснокаменске Забайкальского края. Об этом написал канал «Инцидент Краснокаменск» в мессенджере Max.