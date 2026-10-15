Российский школьник впал в кому, упав с крыши пятиэтажки
Девятиклассник сорвался с крыши пятиэтажного дома в Краснокаменске Забайкальского края. Об этом написал канал «Инцидент Краснокаменск» в мессенджере Max.
По его данным, школьник забрался на закрытый чердак, закрученный на болты. Позже на крыше нашли его вещи и рюкзак. После падения пострадавшего разместили в Краевой больнице №4 со множественными переломами.
В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что юный пациент находится в тяжелом состоянии, сейчас ему оказывается вся необходимая помощь. Канал уточнил, что мальчик впал в кому.
Ранее сообщалось, что мужчина упал на пути в московском метрополитене. Его оперативно подняли, однако, по имеющейся информации, он не подает признаков жизни.
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