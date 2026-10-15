Российский турист насмерть разбился на мотоцикле в Таиланде
В Таиланде произошла трагедия с участием российского туриста. 37‑летний Павел Ш. разбился насмерть, управляя мотоциклом, пишет телеграм-канал SHOT.
Инцидент случился сегодня ночью на трассе Сукхумвит в Паттайе. Мужчина ехал на мотоцикле Yamaha XSR 900, но в какой‑то момент не справился с управлением и врезался в отбойник. Сила удара оказалась настолько значительной, что мотоцикл отбросило не менее чем на 20 метров, а водитель после столкновения вылетел из седла в дерево.
Очевидцы аварии незамедлительно вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики констатировали смерть мотоциклиста. Тело мужчины доставили в больницу Паттайя‑Патум‑Кхун для проведения вскрытия. По предварительной информации, авария произошла из-за превышения скорости.
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