На Алтае мужчина погиб при столкновении катера с баржей
На Алтае мужчина погиб при столкновении катера с подъемным устройством баржи. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК в своем канале в мессенджере Max.
По данным ведомства, трагедия произошла поздним вечером 14 октября в акватории Телецкого озера недалеко от села Яйлю. Катер и баржа двигались навстречу друг другу без световых сигналов. Люди, находившиеся на последнем судне, не пострадали.
Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что семь человек пострадали при пожаре на судне ЯМС «Триумф» у берегов Камчатки.
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