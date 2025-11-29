В Росавиации сделали заявление о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

29 ноября 2025, 20:59

Росавиация: Директива по замене ПО на лайнерах Airbus A320 не касается РФ

Фото: istockphoto/huettenhoelscher

Директива о замене программного обеспечения (ПО) на самолетах Airbus A320 не относится к России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.





Также в ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов является главным приоритетом для всех участников авиатранспортной системы РФ.





«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.