В Росавиации сделали заявление о директиве по замене ПО на самолетах Airbus

Росавиация: Директива по замене ПО на лайнерах Airbus A320 не касается РФ
Директива о замене программного обеспечения (ПО) на самолетах Airbus A320 не относится к России. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Росавиацию.
Также в ведомстве подчеркнули, что безопасность полетов является главным приоритетом для всех участников авиатранспортной системы РФ.
«Предварительный анализ выпущенной директивы показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями», — говорится в сообщении.
21 ноября стало известно, что все российские аэропорты, закрытые с 2022 года, полностью готовы к возобновлению работы. Окончательное решение об их открытии принимает Министерство обороны России.