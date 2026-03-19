В Узбекистане пресекли канал поставки более 70 кг наркотиков в Россию
Правоохранительные органы Узбекистана ликвидировали деятельность международной преступной группы, которая планировала переправить крупную партию наркотиков в Россию. Об этом сообщили в МВД республики.
По данным ведомства, наркотики должны были доставить из соседней страны транзитом через Ташкент. Операцию провели сотрудники МВД совместно со Службой государственной безопасности и таможенными органами.
В ходе оперативных мероприятий в Янгихаетском районе Ташкента были задержаны четыре человека. Они пытались забрать более 70 кг наркотических веществ, спрятанных в поле.
Следствие установило, что фигуранты действовали по указанию знакомого, проживающего в России. После получения партии они должны были организовать её дальнейшую контрабандную отправку.
Всего из незаконного оборота изъято 71 кг 84 грамма наркотиков, что эквивалентно более чем 355 тысячам разовых доз. В МВД отметили, что благодаря операции удалось предотвратить распространение особо крупной партии запрещённых веществ.
Читайте также: