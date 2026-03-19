В Москве школьники едва не потеряли зрение из-за эксперимента с бытовой химией
В Москве двое 15-летних школьников едва не лишились зрения из-за эксперимента с бытовой химией. Подробности сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Инцидент произошёл дома у подростков: они нашли в интернете инструкцию по созданию смеси, которая неожиданно взорвалась. В результате оба получили серьёзные ожоги глаз.
Как рассказала врач-офтальмолог Морозовской больницы Ольга Выскварка, такие травмы способны привести к необратимому снижению зрения. Медикам удалось полностью восстановить зрение одному из мальчиков. Второму подростку повезло меньше — врачи вернули ему только 60% зрения, хотя при подобных повреждениях существовал высокий риск полной слепоты.
Ранее сообщалось о происшествии в Братске, где 15-летний подросток вдохнул газ из баллончика для плит и погиб.
