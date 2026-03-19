В Москве предпринимателя отправили в колонию за хищение при поставках для МО
Кунцевский районный суд Москвы приговорил предпринимателя Дмитрия Синицына к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств при поставках оборудования для Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.
Как установил суд, Синицын, являясь генеральным директором компании «Фаст Гудс», заявил о работе в сфере международной логистики и заключил договор с ООО «Дистрикт» на поставку многотопливных горелок из Китая. При этом заказчиком продукции выступало Министерство обороны России, для которого и предназначалось оборудование.
Следствие пришло к выводу, что в ходе исполнения контракта были похищены денежные средства. Суд признал предпринимателя виновным и назначил наказание в виде пяти лет колонии.
