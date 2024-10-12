Российские ВКС нанесли удары по пунктам боевиков в Сирии

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За последние сутки российские воздушно-космические силы (ВКС) в Сирии нанесли удары по двум позициям боевиков в районе Эт-Танф. Об этом сообщил заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк, информирует РИА Новости.
Уточняется, что, кроме того, в районе Эт-Танф зафиксировано шесть нарушений «коалиацией» правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики истребителями F-15.
Ранее в укрытиях незаконных сирийских вооруженных формирований, подвергшихся ударам российских ВКС с 23 сентября, было обнаружено 16 тайников с американским оружием.
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Александр Климов