Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«Иностранная техника высокого качества, но тоже сгорела очень хорошо», – сказал он.
Ранее российские войска уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку ВСУ Caesar в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее FVP-дроны морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку Caesar на угледерском направлении.
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